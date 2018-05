Trump: Waffengesetze werden nicht verschärft

US-Präsident Donald Trump hat der amerikanischen Waffenlobby zugesichert, dass es unter ihm keine Verschärfungen der Waffengesetze geben wird. „Eure Rechte des zweiten Zusatzartikels werden angegriffen“, rief Trump mit Blick auf das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf Waffenbesitz den Teilnehmern des Jahrestreffens des Verbandes NRA (National Rifle Association) am Freitag in Dallas zu.