Trumps Plan gegen Schulmassaker: Bewaffnete Lehrer

Schluss mit "leerem Gerede"

Trumps Worten zufolge liegen nun mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Neben dem verdeckten Tragen von Waffen in Schulen nannte er strengere Überprüfungen von Waffenkäufern und ein Heraufsetzen ihrer Altersgrenze. Außerdem solle das Problem psychischer Erkrankungen angegangen werden, sagte Trump, ohne ins Detail zu gehen. "Es gab zu viele Zwischenfälle", so Trump in Anspielung auf andere tödliche Schießereien an Schulen, danach habe es zu viel "leeres Gerede" gegeben. "Wir müssen in dieser entsetzlichen Situation, die sich abspielt, etwas tun", so Trump.