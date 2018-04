An Stränden von Trauminsel türmt sich der Müll

Der Grund dafür liegt in der Lage von Henderson Island, das am westlichen Rand des sogenannten Südpazifik-Wirbels liegt - einem Müllstrudel, in dem sich zahllose Plastik- und Kunststoffteile ansammeln, die Menschen anderswo gedankenlos ins Meer geworfen haben. Und so kommt es, dass an den Sandstränden der zu den britischen Überseegebieten gehörenden Koralleninsel Unmengen von Müll zu finden sind.