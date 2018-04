So höhlt die Regierung unseren Datenschutz aus

Datenschutz-NGOs wird Geldhahn zugedreht

Weiters hat man Datenschutz-NGOs den Geldhahn zugedreht. Organisationen wie „noyb“ (None Of Your Business) des Facebook-Rebellen Max Schrems dürfen nach dem Willen der Regierung keinen Schadensersatz von Datenschutzsündern verlangen. Und wenn kein Schadensersatz zu erwarten ist, gibt es kein Geld von Prozessfinanzierern. Für Privatpersonen rechnet sich ein mühsames und langwieriges Verfahren wiederum meist nicht.