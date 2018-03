BVT: SPÖ-Antrag für U-Ausschuss gescheitert

Zu früh gefreut: In der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird es vorläufig doch keinen Untersuchungsausschuss geben! Mit türkis-blauer Mehrheit wurde der Antrag der SPÖ zurückgewiesen, sagte ein Sprecher der Parlamentsdirektion am Donnerstagabend. Der Geschäftfsordnungsausschuss im Parlament hielt den Antrag für „gänzlich unzulässig“. Die SPÖ kann sich nun an den Verfassungsgerichtshof wenden oder einen neuen Antrag einbringen.