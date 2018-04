Mehr Überwachung: Sicherheitspaket beschlossen

NEOS: „Tätlicher Angriff auf das Grundrecht“

Von einem „tätlichen Angriff auf das Grundrecht“ und einem Schritt zum „umfassenden Überwachungsstaat“ sprach auch Nikolaus Scherak von den NEOS. Er hielt der FPÖ vor, dass sie in der letzten Legislaturperiode in Opposition selbst noch die geplanten Maßnahmen kritisiert habe. Ein Programm, das lediglich auf Nachrichten am Handy zugreift, gebe es noch nicht und das Warten darauf sei „wie der Wunsch nach warmen Eislutschern“, so Scherak. Es werde somit auf alle Daten am Gerät zugegriffen: „Das ist die große Gefahr.“ Die Bundesregierung verabschiede sich von der Internetsicherheit, denn wenn Lücken da sind, müssten diese geschlossen und nicht offen gehalten werden, zeigte sich der NEOS-Mandatar verärgert.