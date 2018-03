Gratis-Kaffee für alle in Wien

Am 21. März gab es zum Weltpoesietag Gratis-Kaffee in Wien. Die Aktion wurde von Julius Meinl durchgeführt. Teilnehmende Kaffeehäuser verwöhnten ihre Gäste umsonst mit Kaffee oder Tee – bezahlt wurde nur mit einem Gedicht. krone.at hat sich in den Wiener Kaffeehäusern umgehört, wie der Tag lief.