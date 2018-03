3D-Drucker baut Haus für 4000 Dollar an einem Tag

Häuserdruck in El Salvador geplant

Doch in Ländern wie El Salvador in Südamerika ist so ein Haus im Vergleich zu den Blechhütten, in denen viele Menschen ihr Dasein fristen, ein gehöriger Fortschritt. Kein Wunder, dass New Story und ICON ihren Vulcan-3D-Drucker zunächst für den Einsatz in Entwicklungsländern erdacht haben. In dem südamerikanischen Land will man nächstes Jahr mehr als hundert Häuser aus dem 3D-Drucker bauen, um zumindest einigen Slumbewohnern besseren Wohnraum bieten zu können.