Zwei Tote innerhalb weniger Tage in Texas

In der Großstadt Austin im US-Bundesstaat Texas sind innerhalb weniger Tage zwei Menschen bei Explosionen von Paketen ums Leben gekommen. Nachdem bereits nach einem Vorfall am 2. März ein Mann gestorben war, gab es am Montag einen weiteren Toten bei einer Explosion. Man glaube, dass es sich bei dem Opfer um einen 17-jährigen Jugendlichen handle, sagte der Polizeichef der Stadt, Brian Manley, auf einer Pressekonferenz.