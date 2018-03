Medien zitieren Merkel: „Die wollen mich weghaben“

Die große Koalition in Berlin ist beschlossene Sache, am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Die einstigen Verhandlungen der Union um eine „Jamaika“-Koalition mit der FDP und den Grünen scheinen weit weg. Doch damals, im Herbst 2017, ging politisch einiges kaputt in Deutschland, wie nun eine ARD-Dokumentation aufdeckt. Aber wie sehr das Scheitern der Verhandlungen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugesetzt hat, war bislang unbekannt. Jetzt enthüllen die Reporter: Merkel fühlte sich sogar verfolgt.