Merkel will Neuwahlen und Kanzlerin bleiben

Merkel: "§Rücktritt stand nicht im Raum"

In der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Merkel?" erklärte die Kanzlerin, sie habe nach dem Abbruch der Gespräche nicht an Rücktritt gedacht. "Nein, das stand nicht im Raum. Ich glaube, Deutschland braucht nun Stabilität. "Auf die Frage, ob sie persönlich in den Gesprächen mit CSU, FDP und Grünen Fehler gemacht habe, antwortete sie in der ARD: "Nein". Merkel erklärte weiter: "Ich habe das getan, was ich konnte, und wie gesagt, wir waren auch wirklich vorangekommen."

"Nach meiner Wahrnehmung waren wir wirklich auf der Zielgeraden", sagte Merkel. Dass die FDP aus den Gesprächen aussteigen könnte, dafür habe es schon am Sonntagvormittag Anzeichen gegeben. "Ich kann nicht sagen, dass es keinerlei Anzeichen gab", erklärte sie.