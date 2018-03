Kanzlerin Merkel: Wiederwahl wohl am 14. März

Die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am 14. März stattfinden. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin" der ARD, er habe diese Frage mit seiner SPD-Kollegin Andrea Nahles besprochen. "Wir sind uns einig, dass es der 14. März sein soll." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte am Sonntag, er wolle am Montag dem Bundestag Merkel zur Wahl als Kanzlerin vorschlagen. Zuvor hatten die SPD-Mitglieder den Weg für eine Neuauflage der großen Koalition freigemacht.