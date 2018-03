Die Stars strahlten in Glitzerroben um die Wette

Silber und Gold waren bei den 90. Oscars eindeutig tonangebend. Jennifer Lawrence glitzerte am Red Carpet, was das Zeug hielt. In ihrer schillernden Spaghettiträger-Robe von Dior zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich. Bling-Bling der Extraklasse gab es aber auch bei Sandra Bullock, die in einer Traumrobe von Louis Vuitton kam und Gal Gadot. Die „Wonderwoman“-Beauty strahlte in Givenchy.