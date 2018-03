Energieknappheit lässt Elektrouhren nachgehen

Am 28. Februar lag die Netzfrequenz oft ein gutes Stück unter den nominellen 50 Hertz, hieß es weiter. Laut dem Schweizer Versorger Swissgrid betrug die aufgelaufene Abweichung der Netzzeit am Freitag mehr als fünf Minuten. Der Leistungsmangel scheine aktuell ein Dauerzustand zu sein, so der Bericht. Über die Ursache für die zu geringe Regelleistungszuführung könne nur spekuliert werden.