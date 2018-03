Nach Ende der Eiszeit kommt jetzt der Föhn!

Im Westen hat‘s schon Plusgrade

Im Westen steigt das Thermometer schon am Freitag leicht ins Plus, frieren muss man dann nur noch im Osten. Am Wochenende setzt von Vorarlberg bis Oberösterreich eine föhnige Südströmung ein. Von Niederösterreich über Wien und das Burgenland bis in die Südsteiermark und Kärnten tun sich die Temperaturen hingegen recht schwer - zwei bis drei Grad sind das höchste der Gefühle für den Start ins Wochenende.