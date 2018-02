Edtstadler: „Null Toleranz gegen Sexualverbrecher“

Rasante Karriere als Juristin

Nach ihrer Zeit am Straflandesgericht Salzburg wechselte Edtstadler Ende 2011 ins Justizministerium in die Sektion Straflegistik. 2014 ging sie als persönliche Referentin ins Kabinett von ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Dort war sie in die Reform des Strafgesetzbuches und des Jugendstrafrechts eingebunden. Danach wurde sie Oberstaatsanwältin in der Korruptionsstaatsanwaltschaft, ehe sie im Vorjahr als juristische Mitarbeiterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anheuerte. Mit der Übernahme des Staatssekretariats im Innenministerium hat die Mutter eines Sohnes nun eine neue Herausforderung gefunden.