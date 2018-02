In nur 36 Monaten gehen 3137 Polizisten in Pension

Allein in Wien gehen heuer und in den nächsten zwei Jahren 749 Polizisten in Pension, österreichweit geben 3137 Beamte ihre Dienstwaffe ab. Dennoch soll die Exekutive mit einer Personaloffensive bis 2020 sogar noch um 2100 Planstellen auf 31.100 Polizisten verstärkt werden. Der Ministerrat wird das am Mittwoch beschließen.