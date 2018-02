Personaloffensive: So soll Polizei gestärkt werden

In nur 36 Monaten gehen 3137 Polizisten in Pension

Strache verwies nicht zuletzt deshalb darauf, dass es sich zum Teil um eine "Kompensierung" handelt, "die notwendig ist". Pro Jahr gehen rund 1000 Polizisten in Pension, konkret geben in den kommenden 36 Monaten 3137 Polizisten ihre Dienstwaffe ab. Kurz betonte, man habe bereits bei den Regierungsverhandlungen "bewusst gesagt, dass wir in der Sicherheit und in der Bildung nicht wie in anderen Bereichen reduzieren". Kickl zeigte sich "sehr froh, dass alle Verhandlungen mit dem Finanzminister in bestem Einvernehmen stattgefunden haben".