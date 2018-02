Patricia Blanco: Riesengroßer Schock nach Brust-OP

"Das halbe Leben lang konnte ich nicht anziehen, was ich will. Ich habe mich nie um meinen Körper gekümmert. Es sei mir doch mal vergönnt, nach all der harten Arbeit, die ich hinter mir habe, mal so eine kleine Korrektur durchzuführen", erklärte Blanco ihre Entscheidung, sich erneut unters Messer zu legen. Doch dieses Mal ging bei dem Eingriff etwas schief.