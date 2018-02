„Pokémon Go“: Neue Monster erobern unsere Welt

Die beliebte Smartphone-Monsterjagd "Pokémon Go" bietet nach einem Update eine Reihe neuer Taschenmonster zum Fangen. In diesem Trailer im Stil einer Naturdoku stellen die Entwickler sie näher vor. Um echte Spielszenen handelt es sich dabei freilich nicht - "Pokémon Go" bleibt ein Augmented-Reality-Game, das animierte Monster in eine Kameraaufnahme der echten Welt einbaut.