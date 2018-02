„Poptheatr“ verspricht ungestörten Kinogenuss

Kein störendes Popcorn-Geraschel, keine Klogänger: Das kalifornische Start-up Poptheatr verspricht mit seiner gleichnamigen Erfindung das "ultimative private Kino-Erlebnis". Dass das Gadet, in dem für den ungetrübten Filmgenuss Smartphone und mobiler Lautsprecher fixiert werden, aussieht wie der Wäschekorb eines schwedischen Möbelhauses, sei dahingestellt - immerhin über 7000 Euro an Spenden konnten die Erfinder via Kickstarter bereits für ihr Produkt eintreiben.