So nutzen Österreichs Volksschüler Handy & PC

Am Ende der Volksschule besitzt heute jedes zweite Kind ein eigenes Smartphone, Tablet oder einen PC. Aber was machen sie eigentlich damit? Welche Gefahren birgt das Internet in so jungen Jahren? Und was können Eltern tun, um ihre Sprösslinge auf den Alltag in der digitalen Welt vorzubereiten? Dieser Frage sind das Institut für Soziologie der Uni Wien und die Initiative SaferInternet.at auf den Grund gegangen. Hier lesen Sie ihre Erkenntnisse.