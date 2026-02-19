Goldrausch mit Folgen – Shiffrins Party-Absturz!

Ein Hund schnupperte Olympia-Luft beim Langlauf, Shiffrin-Party nach Slalom-Gold, Trump kündigt Besuch beim Eishockey an und für Österreich bleibt Tag 12 leider ohne Medaille. Darüber und mehr sprechen wir mit „Krone“-Redakteur Flo Gröger im krone.tv-Olympia-Studio.