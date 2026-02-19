Illegaler Treffer! Aufregung nach Olympia-Thriller

Ondrej Palat erzielte nach 53 Minuten den 3:2-Führungstreffer für Tschechien – was in der Aufregung dabei völlig unterging: Das Tor hätte nie zählen dürfen, wie TV-Bilder erst nach dem Spiel aufdecken! Denn die Tschechen hatten zu diesem Zeitpunkt einen Mann zu viel auf dem Eis. Die vier Unparteiischen hatten das nicht bemerkt und einen Video-Beweis gibt es für diese Situation im Eishockey nicht.