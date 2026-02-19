Vorteilswelt
„Noch nie gesehen“

Illegaler Treffer! Aufregung nach Olympia-Thriller

Olympia
19.02.2026 11:20
Bei diesem Treffer befanden sich zu viele Feldspieler auf dem Eis!
Bei diesem Treffer befanden sich zu viele Feldspieler auf dem Eis!(Bild: AP)
Große Aufregung nach dem Eishockey-Viertelfinal-Kracher zwischen Kanada und Tschechien (4:3 nach Overtime). Jener Treffer der Tschechen, der dem großen Favoriten aus Kanada fast das überraschende Aus beschert hätte, hätte eigentlich nicht zählen dürfen. Das wurde aber erst nach dem Spiel publik und sorgt nun für heftige Diskussionen. 

Das Viertelfinalspiel im olympischen Herren-Eishockey-Bewerb zwischen Kanada und Tschechien war ein Spektakel bis zur letzten Sekunde! Goldfavorit Kanada konnte sich erst in Overtime ins Halbfinale retten. Ein Treffer der Tschechen kurz vor Ende der regulären Spielzeit hätte dabei schon fast das Ende des Star-Ensembles bedeutet. Doch um dieses Tor gibt es nun große Aufregung!

Ondrej Palat erzielte nach 53 Minuten den 3:2-Führungstreffer für Tschechien – was in der Aufregung dabei völlig unterging: Das Tor hätte nie zählen dürfen, wie TV-Bilder erst nach dem Spiel aufdecken! Denn die Tschechen hatten zu diesem Zeitpunkt einen Mann zu viel auf dem Eis. Die vier Unparteiischen hatten das nicht bemerkt und einen Video-Beweis gibt es für diese Situation im Eishockey nicht. 

„Es wäre hart!“
Am Ende blieb der illegale Treffer ohne größere Folgen. Denn auch wenn die Kanadier ihre Mühe hatten, gelang ihnen noch der Ausgleich und anschließend in der Verlängerung der entscheidende Treffer, der sie ins Halbfinale katapultierte. Nicht auszumalen allerdings, was passiert wäre, wenn die Medaillenträume der Kanadier so geplatzt wären. 

„Kannst du dir vorstellen, wie wir jetzt reden würden, wenn Kanada durch dieses Tor verliert? Hallo Dunkelheit! Es wäre hart!“, schäumt etwa der ehemalige NHL-Torhüter Jamie McLennan nach Ansicht der TV-Bilder. Auch Eurosport-Experte und ebenfalls Ex-Eishockey-Goalie Patrick Ehelechner schüttelte den Kopf: „So was habe ich noch nie gesehen.“ Am Ende hatte der Treffer glücklicherweise keine entscheidende Auswirkung – die Diskussionen gehen aber munter weiter. 

