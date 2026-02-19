Skifahrer fuhr Frau nieder, Mädchen flog von Piste

Die Frau blieb schwer verletzt liegen. Der zweite Skifahrer richtete sich laut Polizei wieder auf, zog seine Skier an und setzte seine Fahrt fort, ohne Hilfe zu leisten oder seine Daten bekannt zu geben. „Das Unfallopfer wurde von der Pistenrettung der Lienzer Bergbahnen erstversorgt“, heißt es. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.