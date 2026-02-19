Skifahrer fuhr Frau nieder, Mädchen flog von Piste

Zu einem fürchterlichen Skiunfall kam es am Mittwoch im Tiroler Skigebiet Zettersfeld der Lienzer Bergbahnen. Eine Frau (57) wurde von einem unbekannten Skifahrer umgefahren und schwer verletzt. Der Mann fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen. Weiterer Unfall im Skigebiet Horberg.
Zum schweren Unfall in Osttirol kam es am Mittwoch gegen 11.35 Uhr. Dort war eine 57-jährige Deutsche auf der Familienabfahrt, kurz vor der Abfahrt zur Osthang-Umfahrung unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem bislang unbekannten Skifahrer von hinten angefahren. Beide kamen zu Sturz.
Die Frau blieb schwer verletzt liegen. Der zweite Skifahrer richtete sich laut Polizei wieder auf, zog seine Skier an und setzte seine Fahrt fort, ohne Hilfe zu leisten oder seine Daten bekannt zu geben. „Das Unfallopfer wurde von der Pistenrettung der Lienzer Bergbahnen erstversorgt“, heißt es. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.
Personenbeschreibung und Zeugenaufruf
Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Skifahrer und veröffentlichte eine Beschreibung des Mannes: Er sei etwa 175 Zentimeter groß, etwa 50 Jahre alt, hatte einen Dreitagesbart und war schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Helm und grau/grünen Skier. Er war in Begleitung eines etwa 16 bis 20 Jahre alten Skifahrers.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Sillian unter Tel.: 059133/7238.
Mädchen geriet über Piste hinaus
Zu einem ebenfalls fürchterlichen Unfall kam es am Mittwoch kurz vor 14 Uhr auf der schwarzen Piste Nr. 12 (Devils Run) im Skigebiet Horberg im Gemeindegebiet von Hippach-Schwendberg. Dort stürzte ein 15-jähriges Mädchen aus Deutschland bei der Abfahrt mit ihren Skiern.
Sie geriet dabei über den Pistenrand hinaus und blieb in Sträuchern im freien Ski-Raum liegen. Sie erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
