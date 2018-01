Deutschland: Razzien bei sechs Audi-Mitarbeitern

Autobauer Daimler zieht personelle Konsequenzen

Im Zusammenhang mit den umstrittenen Abgasversuchen an Affen hat indes auch Daimler personelle Konsequenzen gezogen. Jener Mitarbeiter, der den Autobauer im Vorstand der Lobbyorganisation EUGT vertreten hatte, werde mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das habe der Vorstand entschieden. Bereits am Dienstag hatte Volkswagen seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt.