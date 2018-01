„Er hat es nicht nötig, Frauen zu vergewaltigen“

Staatsanwaltschaft ermittelt

Dort hatten am 3. Jänner drei Ex-Schauspielerinnen den derzeit in Hamburg lebenden Wedel beschuldigt, er habe sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt. Eine der Frauen hielt dem heute 75-Jährigen vor, sie im Sommer 1996 zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen zu haben.