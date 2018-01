Gefälschte Apps spionieren Smartphone-Nutzer aus

Sicherheitsexperten warnen vor gefälschten Smartphone-Apps mit integrierter Schadsoftware. Betroffen seien beliebte Anwendungen wie WhatsApp und Signal, teilten die Expertengruppe EFF und die Sicherheitsfirma Lookout am Donnerstag in einem gemeinsamen Bericht mit. Die "geklonten" Apps hätten Aktivisten, Soldaten, Anwälte, Journalisten und andere Nutzer in über 20 Ländern ausspioniert.