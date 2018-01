VKI-Klage erfolgreich: Amazon muss die AGB ändern

In den Fall war sogar der Europäische Gerichtshof (EuGH) involviert. Die VKI-Klage war in Österreich schon einmal durch alle Instanzen, vom Handelsgericht zum OGH, gegangen, ehe der OGH vor ein paar Jahren den EuGH anrief. Es ging um die Frage, welches Recht anzuwenden ist, österreichisches oder luxemburgisches (Amazon hat seinen Europa-Sitz in Luxemburg). Der EuGH hat den Konsumentenschützern nicht in dem Umfang recht gegeben, wie sie gehofft hatten.