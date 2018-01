Intime Details: Das war das Porno-Jahr 2017

"Fidget Spinner" unten den Top-Suchtrends

Die Top-Suchbegriffe 2017 waren "lesbian", "hentai", "milf", "step mom", "step sister", "mom", "teen", "japanese", "massage" und "anal". In der Gunst der Nutzer am höchsten standen die Darstellerin Riley Reid, Mia Khalifa und Lisa Ann, bei den Männern waren es Jordi El Nino Polla, Mandingo und Johnny Sins. Viel interessanter dürften jedoch die aufstrebendsten Suchbegriffe sein: "Porn for Women", also Porno für Frauen, dominierte 2017 die Such-Trends, gefolgt von Porno-Parodien der Animationsserie "Rick and Morty" sowie dem "Fidget Spinner". Das beliebte Kreisel-Spielzeug habe einige "sehr kreative" Amateurvideos hervorgebracht, so Pornhub.