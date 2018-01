YouTube verhängt Sanktionen über Logan Paul

Aus Werbekunden-Portfolio ausgeschlossen

Zudem sei Paul aus dem Google-Preffered-Portfolio ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. In diesem Paket stellt YouTube-Eigentümer Google die fünf Prozent der meistgesehenen Videos zusammen und bietet sie Werbekunden an. Bereits am Dienstag hatte Google betont, in Kürze Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass solche Videos "nie wieder" auf YouTube veröffentlicht werden.