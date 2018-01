Nazi-Zombies: Neuer DLC für „Call of Duty“ kommt

Am 30. Jänner erscheint das "The Resistance"-Add-on für "Call of Duty: WWII". Es enthält unter anderem ein neues Kapitel für den beliebten Zombie-Modus, das Activision im Trailer genauer vorstellt. Diesmal verschlägt es den Spieler auf eine mysteriöse Insel vor der norddeutschen Küste, auf der ein skrupelloser Nazi-Wissenschaftler eine Armee der Toten aufstellt, um sie auf die Alliierten loszulassen. Den Spielern fällt die Aufgabe zu, das zu verhindern.