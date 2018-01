Verbindungsstück für Multi-Monitor-Gaming von Asus

Auf mehreren Displays zu spielen kann am PC für ein besseres Mittendrin-Gefühl sorgen, leidet aber in den meisten Fällen unter den Rändern zwischen den einzelnen Monitoren. Auf der CES hat Asus nun mit seinem Bezel-Free-Kit eine Lösung für dieses Problem präsentiert. Laut „Golem“ handelt es sich um lichtdurchlässige Kunststoffplatten mit Linsen, welche den Randbereich des Monitors über dessen Rand hinaus erweitern und so die Bildschirmränder verschwinden lassen.