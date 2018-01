Östliche Länder sollen mehr für die EU zahlen

Köstinger: "Immer die gleichen Nettozahler werden zur Kasse gebeten"

Köstinger, die zu den engen Vertrauten des Kanzlers gehört, sagt in Richtung der Verantwortlichen in Brüssel: "Es kann nicht sein, dass immer die gleichen Nettozahler zur Kasse gebeten werden." Es gebe viele Länder, die in den vergangenen Jahren stark profitiert haben. Köstinger: "Es sind vor allem die Länder in Osteuropa." Konkret meint sie etwa Polen, Ungarn und die Slowakei. Diese Länder hätten massive Fortschritte gemacht, so Köstinger.