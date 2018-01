Star-Protest in Schwarz bei Golden Globes

Gary Oldman und Sam Rockwell mit erstem Golden Globe geehrt

Auch der britische Schauspieler Gary Oldman (59) kann sich über die erste Golden-Globe-Trophäe seiner Laufbahn freuen. Er wurde zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. In "Churchill - Die dunkelste Stunde" verwandelt er sich in den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill. Sam Rockwell gewann am Sonntagabend ebenfalls seine erste goldene Weltkugel. Der 49-Jährige wurde als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" geehrt, in dem er einen rassistischen und gewalttätigen Polizisten spielt. Beste Nebendarstellerin ist Allison Janney für ihren Part in "I, Tonya".