Internetaktivist muss acht Jahre hinter Gitter

In China ist ein prominenter Internetaktivist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Wu Gan, der im Netz unter dem Pseudonym "Supervulgärer Fleischer" bekannt geworden ist, wurde von einem Gericht in Tianjin im Norden Chinas am Dienstag wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" für schuldig befunden. Wu war im Mai 2015 festgenommen worden und hatte in seinem Prozess ein Schuldeingeständnis verweigert.