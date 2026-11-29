A break lasting several months
Bad news: Konrad Laimer needs surgery
Bad news for ÖFB star Konrad Laimer: The Bayern Munich player must undergo surgery for an injury to his right ankle, adding to the German champions’ list of injured players.
As Bayern announced on Sunday morning, Laimer suffered a tendon dislocation in his right ankle during Saturday’s match against Hamburger SV. He will now be sidelined “until further notice.” According to the German website “Sport 1,” he is expected to be out for about three months.
The 29-year-old had come on as a substitute for Lennart Karl in the 52nd minute on Saturday but had to leave the field again a little more than half an hour later after taking a blow during a tackle.
Long Injury List
Things are really piling up for Bayern right now: In addition to World Player of the Year Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Michael Olise, and Jamal Musiala are currently sidelined. Joshua Kimmich, who was sent off against HSV for violent conduct, will also be out for the next few weeks.
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