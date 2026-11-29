Erhöhung bereits 2025 geprüft

Neu ist die Idee nicht. Bereits im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2025 wurde eine Erhöhung der Parkgebühren durchgerechnet. In den damaligen Unterlagen war sogar eine Anhebung der Kurzparkgebühr auf 75 Cent pro halber Stunde vorgesehen. Die Stadt kalkulierte damals für 2026 mit zusätzlichen Einnahmen von 550.000 Euro durch höhere Tarife für Kurzparkzonen, Garagen und Bewohnerparken. Im schließlich beschlossenen Sparpaket fand sich die Maßnahme allerdings nicht wieder.