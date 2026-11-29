Nach mehr als 25 Jahren sollen in St. Pölten die Gebühren in den Kurzparkzonen steigen. Auch die städtischen Tiefgaragen und das Parken an den Seen werden teurer. Bereits 2025 war eine Erhöhung im Gespräch – damals wurde sie jedoch nicht umgesetzt.
Autofahrer müssen sich in St. Pölten ab 2027 auf höhere Parkgebühren einstellen. Erstmals seit mehr als 25 Jahren sollen die Tarife in den Kurzparkzonen angehoben werden. Statt bisher 50 Cent werden künftig 70 Cent pro angefangener halber Stunde fällig. Das entspricht einer Erhöhung um 40 Prozent. Die entsprechenden Anträge sollen im Dezember im Gemeinderat beschlossen werden.
Tiefgaragen werden um zwei Drittel teurer
Noch kräftiger fällt die geplante Anpassung in den städtischen Tiefgaragen am Rathausplatz und beim Bahnhof aus. Der Stundentarif steigt von 1,50 auf 2,50 Euro – ein Plus von rund 67 Prozent. Das Tagesmaximum erhöht sich von neun auf 15 Euro, für eine Monatskarte werden statt bisher 40 künftig 64 Euro verlangt. Auch der Nachttarif wird von vier auf sechs Euro angehoben.
Teurer wird zudem das Parken bei den St. Pöltner Seen. Dort steigt der Tagestarif in den sogenannten grünen Zonen von vier auf sechs Euro.
Auch in St. Pölten steigen die Kosten im Bereich der Straßenverwaltung, von Parkflächen, aber auch im öffentlichen Verkehr.
Vizebürgermeister Michael Kögl, SPÖ
Stadt verweist auf vergleichsweise günstige Tarife
Im Rathaus betont man, dass St. Pölten bislang zu den günstigeren Landeshauptstädten beim Parken zählt. Daran soll sich auch nach der Erhöhung nichts ändern: Demnach werden die Kurzparkgebühren weiterhin um rund 80 Cent pro Stunde unter dem Durchschnitt der übrigen Landeshauptstädte liegen.
„Die Stadt hat die Kurzparktarife seit einem Vierteljahrhundert nicht erhöht – eine reine Inflationsanpassung würde die bestehenden Tarife beinahe verdoppeln“, erklärt Bürgermeister-Stellvertreter Walter Heimerl-Lesnik (Grüne). Die Gebühren seien trotz der Anpassung im Verhältnis noch deutlich günstiger als im Jahr 2002.
Als weitere Gründe führt die Stadt gestiegene Kosten für die Erhaltung und den Betrieb von Parkflächen sowie den öffentlichen Verkehr an.
Erhöhung bereits 2025 geprüft
Neu ist die Idee nicht. Bereits im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2025 wurde eine Erhöhung der Parkgebühren durchgerechnet. In den damaligen Unterlagen war sogar eine Anhebung der Kurzparkgebühr auf 75 Cent pro halber Stunde vorgesehen. Die Stadt kalkulierte damals für 2026 mit zusätzlichen Einnahmen von 550.000 Euro durch höhere Tarife für Kurzparkzonen, Garagen und Bewohnerparken. Im schließlich beschlossenen Sparpaket fand sich die Maßnahme allerdings nicht wieder.
Rechnungshof zeigte sinkende Einnahmen auf
Interessante Zahlen lieferte auch der Stadtrechnungshof. Laut einem Prüfbericht sank die Zahl der gebührenpflichtigen Innenstadtparkplätze von rund 1600 zu Beginn der 2000er-Jahre auf 596 im Jahr 2024. Im selben Zeitraum gingen die jährlichen Einnahmen aus Kurzparkzonenabgabe und Bewohnerparken von rund 1,32 Millionen auf etwa 750.000 Euro zurück. Der Personalaufwand für die Parkraumüberwachung wurde jedoch nicht im selben Ausmaß reduziert. Der Stadtrechnungshof empfahl deshalb, das Überwachungskonzept an die vorhandenen Parkflächen anzupassen.
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