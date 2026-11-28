Vom City-Kaufhaus über die Buch-Kette zu den Shoppingcentern in den Regionen: Die Frequenz am ersten Einkaufssamstag war in der Steiermark großteils positiv. Das Weihnachtsgeschäft ist endgültig eröffnet.
Früher als im Vorjahr haben die Steirer heuer mit den Weihnachtseinkäufen begonnen: Immerhin 37 Prozent wollten laut einer Market-Umfrage spätestens Mitte November loslegen – drei Prozentpunkte mehr als zuletzt. Nur noch ein Viertel wartet bis Dezember zu. Traditioneller Start war – Black Friday hin oder her – der erste Adventsamstag. Und die Shoppingtempel der Steiermark waren tatsächlich gut besucht.
Bei Kastner & Öhler in der Grazer Innenstadt war die Frequenz schon „sehr früh sehr positiv“, berichtet Hausleiter Clint Böttcher. Es galt einiges wettzumachen, denn der Wintereinbruch Mitte der Woche hat den City-Geschäften nicht unbedingt in die Karten gespielt: Vor allem das ältere Publikum blieb am Donnerstag angesichts der rutschigen Verhältnisse tendenziell zu Hause, der nachfolgende Freitag lief ebenfalls „verhalten“.
Adventsamstag könnte Black Friday überholen
Zuletzt war der Freitag im Traditionskaufhaus der stärkere Tag in der ersten Adventwoche, nun ist man guter Dinge, den Spieß umzudrehen: Der Samstag dürfte den Freitag wieder überflügeln. Die Latte liegt mit im Schnitt 18.000 Kunden pro Einkaufssamstag im Vorjahr durchaus hoch.
Neuling Thalia am Grazer Hauptplatz hat bekanntlich noch keine Vergleichswerte, öffnete man doch erst Ende Juli seine Pforten. Der Black Friday lag jedenfalls um 12,5 Prozent über dem „schon hoch angesetzten“ Tagesziel, sagt Sigi Pansi vom Filial-Management.
Murpark-Frequenz leicht über dem Vorjahr
Von einem „durchwegs positiven Black Friday“ berichtet Murpark-Center-Managerin Carina Weyringer. Die Hochrechnungen für den Einkaufssamstag waren entsprechend optimistisch, am Nachmittag lag die Besucherfrequenz bei 103 Prozent des Vorjahreswerts. Hoch im Kurs stand – dem Schnee sei Dank – saisonale Kleidung wie Stiefel, Jacken und Mützen.
Im EKZ Weinland in Leibnitz ist man „auf keinen Fall schlechter als im letzten Jahr unterwegs“, sagt Geschäftsführer Felix Bartolits. Dass sich der immer weiter nach vorne wandernde Start in die Weihnachtszeit negativ auf den eigentlichen Advent auswirken könnte, glaubt er nicht: „Seit 14 Tagen sind alle im Black-Friday-Trubel, und trotzdem war’s wieder ein guter Tag.“ Auch im Liezener ELI war das Parkhaus am Samstag voll, berichtet Center Managerin Maria Prims, die Zahlen aus dem Vorjahr könnten übertroffen werden.
Wir haben übers gesamte Jahr schon eine kleine Steigerung geschafft und hoffen, dass wir auch zu Weihnachten das Vorjahr toppen können.
Maria Prims, ELI Liezen
Bild: einszueins/ELI Liezen
Warten auf Umsatzzahlen und Weihnachtsgeld
Ob sich die Frequenz eins zu eins in den Umsätzen niederschlägt, bleibt abzuwarten. Denn eines zeigt die Market-Umfrage auch: Nur fünf Prozent der Landsleute wollen heuer mehr ausgeben als im Vorjahr, 35 Prozent weniger. Einen Schub könnte das Weihnachtsgeld bewirken, das in den kommenden Tagen auf den Konten eintrudelt.
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