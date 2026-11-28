Im EKZ Weinland in Leibnitz ist man „auf keinen Fall schlechter als im letzten Jahr unterwegs“, sagt Geschäftsführer Felix Bartolits. Dass sich der immer weiter nach vorne wandernde Start in die Weihnachtszeit negativ auf den eigentlichen Advent auswirken könnte, glaubt er nicht: „Seit 14 Tagen sind alle im Black-Friday-Trubel, und trotzdem war’s wieder ein guter Tag.“ Auch im Liezener ELI war das Parkhaus am Samstag voll, berichtet Center Managerin Maria Prims, die Zahlen aus dem Vorjahr könnten übertroffen werden.