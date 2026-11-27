Es war gegen13.20 Uhr, als der 58-jährige Österreicher mit seinem Pkw auf der Zillertaler Bundesstraße B169 im Gemeindegebiet von Fügen in Richtung Strass im Zillertal unterwegs war. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn, touchierte zuerst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw, der von einer 50-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.