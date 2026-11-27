Ein schwerer Unfall ereignet sich Freitagnachmittag auf der Zillertaler Bundesstraße bei Fügen in Tirol. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein Autofahrer (58) auf die Gegenfahrbahn. Das hatte für ihn und zwei Frauen fatale Folgen.
Es war gegen13.20 Uhr, als der 58-jährige Österreicher mit seinem Pkw auf der Zillertaler Bundesstraße B169 im Gemeindegebiet von Fügen in Richtung Strass im Zillertal unterwegs war. Plötzlich geriet er auf die Gegenfahrbahn, touchierte zuerst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw, der von einer 50-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.
Verletzte mit Bergeschere befreit
In dem Fahrzeug der 50-Jährigen befand sich außerdem eine 71-Jährige als Beifahrerin. Der Aufprall war derart heftig, dass alle drei Fahrzeuginsassen danach mit einer Bergeschere befreit werden mussten. Mit erheblichen Verletzungen wurden die Beteiligten in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert.
An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Schlitters und Fügen mit insgesamt 40 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen, die Notarztteams Heli 5 und Heli 3, mehrere Rettungstransportwagen, die Straßenmeisterei Zell am Ziller und ein Bergefahrzeug.
Die Bergung der Verletzten und der Unfallfahrzeuge gestaltete sich schwierig. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergung vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
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