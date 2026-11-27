Der erste größere Wintereinbruch des Jahres hielt Niederösterreichs Einsatzkräfte auf Trab. Insgesamt mussten 950 Einsätze bewältigt werden. Besonders betroffen waren sechs Bezirke.
Zahlreiche Unfälle, stecken gebliebene Fahrzeuge und gesperrte Straßen hielten die Einsatzkräfte seit Donnerstagfrüh auf Trab. Am Freitag zog die Feuerwehr Bilanz: Insgesamt wurden 950 Einsätze verzeichnet, zu denen 530 Feuerwehren ausrückten.
Sechs Bezirke besonders betroffen
Besonders betroffen waren laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Bezirke Amstetten, Baden, Krems, St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt. Auch entlang der Südautobahn (A2) und der Wiener Außenringautobahn (A21) waren zahlreiche Helfer gefordert. Die A21 musste – wie berichtet – wegen der winterlichen Verhältnisse am Donnerstag sogar mehrere Stunden gesperrt werden.
Autofahrer unterschätzen die Gefahr
Für Fahrafellner liegt das Problem vor allem beim Fahrverhalten. Trotz präziser Wettervorhersagen würden viele Verkehrsteilnehmer die veränderten Straßenverhältnisse unterschätzen und ihre Geschwindigkeit nicht entsprechend anpassen. Gerade beim ersten größeren Schneefall zeige sich diese Problematik Jahr für Jahr wieder.
Während sich die Lage am Freitag wieder weitgehend entspannte, bleibt der Appell der Feuerwehr aufrecht: „Bei Schnee und Eis ist besondere Vorsicht geboten!“
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