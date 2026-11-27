Sechs Bezirke besonders betroffen

Besonders betroffen waren laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Bezirke Amstetten, Baden, Krems, St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt. Auch entlang der Südautobahn (A2) und der Wiener Außenringautobahn (A21) waren zahlreiche Helfer gefordert. Die A21 musste – wie berichtet – wegen der winterlichen Verhältnisse am Donnerstag sogar mehrere Stunden gesperrt werden.