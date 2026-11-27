Loot in a backpack
Masked Man Robs Gas Station at Night with a Pistol
At 4:30 a.m. on Friday, a masked man robbed a gas station in Garsten at gunpoint. He threatened the employee (58), then had the contents of both cash drawers poured into his backpack before taking off and disappearing.
A previously unknown, masked suspect entered a gas station in Garsten around 4:30 a.m. on Friday, threatened a 58-year-old gas station employee from Steyr with a gun, and demanded money. Intimidated by the firearm and the serious threat, the 58-year-old emptied the entire contents of both cash drawers into the backpack the perpetrator was carrying, as ordered. The unknown perpetrator then fled on foot in an as-yet-unknown direction.
Alarm button pressed
The 58-year-old immediately pressed the alarm button. A search was launched immediately but proved unsuccessful. The Upper Austria State Criminal Police Office has taken over the investigation.
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