Das Theater Quadrat zeigt im Grazer Theaterhaus eine Bühnenversion von Vladimir Sorokins groteskem Roman „Der Schneesturm“.
Aufgereiht wie Kutschenpferde nehmen die Besucher im Theaterhaus Platz – sie werden eingespannt, um an diesem Abend mit dem Theater Quadrat durch Vladimir Sorokins 2010 erschienenen und im Vorjahr auch bei den Salzburger Festspielen dramatisierten Roman „Der Schneesturm“ zu reiten.
Was ist eigentlich das Ziel?
Gemeinsam mit einem sanften und schicksalsergebenen Kutscher (Alexander Kropsch) tritt darin ein recht verbissener Arzt (Ninja Reichert) die Mission an, trotz eines Schneesturms einen entlegenen Ort zu erreichen, der von einer Seuche heimgesucht wird. Die medizinische Rettungsfahrt wird jedoch bald zu einer kafkaesken Irrfahrt. Dem Duo werden mysteriöse Pyramiden, verlockende Müllerinnen und Kriminelle mit rauschhaften Substanzen (in Form von Werner Halbedel) in den Weg geworfen. An ein Ankommen ist nicht mehr zu denken, viel eher stellt sich die Frage: Was ist eigentlich das Ziel?
Das Theater Quadrat bringt diesen Mix aus klassischen russischen Literaturmotiven und bissiger Analyse der Gegenwart in Putins Russland als wortgewandte Groteske auf die Bühne. Reichert, Kropsch und Halbedel, die auch inszeniert haben, setzen dabei ganz auf die Stärke des erzählenden Theaters und reiten mit dem Publikum grandios souverän durch den Schneesturm. Stephanie Ortner hat dafür aus alten Leintüchern und Tischdecken einen vernebelten Raum der unendlichen Möglichkeiten geschaffen. Das Resultat ist ein fesselndes Gesamterlebnis – mit zwei Stunden aber nicht gerade kurz.
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