Was ist eigentlich das Ziel?

Gemeinsam mit einem sanften und schicksalsergebenen Kutscher (Alexander Kropsch) tritt darin ein recht verbissener Arzt (Ninja Reichert) die Mission an, trotz eines Schneesturms einen entlegenen Ort zu erreichen, der von einer Seuche heimgesucht wird. Die medizinische Rettungsfahrt wird jedoch bald zu einer kafkaesken Irrfahrt. Dem Duo werden mysteriöse Pyramiden, verlockende Müllerinnen und Kriminelle mit rauschhaften Substanzen (in Form von Werner Halbedel) in den Weg geworfen. An ein Ankommen ist nicht mehr zu denken, viel eher stellt sich die Frage: Was ist eigentlich das Ziel?