Düstere Endzeit mit vielen Pausen und wenig Licht

Mit vier späten Einaktern von Samuel Beckett führt das Theater Quadrat im Grazer Theaterhaus in eine aussichtslose Endzeit. Ein düsterer und eindringlicher Abend, der lange nachhallt.
Wenig Licht und lange Pausen – was für viele Theaterabende einem Todesstoß gleichkäme, macht die Produktion „Samuel Beckett – Bruchstücke“ des Theater Quadrat im Grazer Theaterhaus erst richtig stark. Denn so hat man Zeit, die absurden, oft menschenverachtenden Texte und Settings aus den Spätwerken des 1906 geborenen irischen Dramatikers sickern zu lassen.
Von Opfern und Widerstand
Schon der erste Einakter „Katastrophe“ aus dem Jahr 1982 (ein Beitrag zu einem Solidaritätsprojekt für den politisch verfolgten Václav Havel) lehrt einen das Gruseln. Wie eine Schaufensterpuppe wird hier ein Mensch als stummes Opfer inszeniert. Nur mit einer Kopfbewegung lässt dieser aber seinen Widerstand sichtbar werden.
In „Bruchstück II“ geht es um zwei Buchhalter, die über Leben und Tod eines Menschen, der sich umbringen will, entscheiden. Die Dialoge der beiden entbehren nicht einer gewissen Komik, was die Absurdität der Situation unterstreicht.
In seinem letzten Stück „Was wo“ (1983) zeigt sich noch einmal Becketts Theaterpranke. Minimalistischer kann man das Groteske an totalitären Regimen nicht bloßstellen. Und mit „Ohio Impromptu“ liefert er schließlich einen resignierten Abgesang auf das Leben.
Beklemmend, intensiver Abend
In den Händen von Werner Halbedl, Sissi Noé, Alexander Kropsch und Andreas Stangl verwandeln sich die Texte in einen beklemmend intensiven Theaterabend, der mit wenig Ausstattung und reduzierten Mitteln die Kraft der Sprache betont. Die damit erzielte Wirkung klingt noch lange nach. Zu sehen ist die Produktion noch bis 22. November!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.