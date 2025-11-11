Düstere Endzeit mit vielen Pausen und wenig Licht

Von Opfern und Widerstand

Schon der erste Einakter „Katastrophe“ aus dem Jahr 1982 (ein Beitrag zu einem Solidaritätsprojekt für den politisch verfolgten Václav Havel) lehrt einen das Gruseln. Wie eine Schaufensterpuppe wird hier ein Mensch als stummes Opfer inszeniert. Nur mit einer Kopfbewegung lässt dieser aber seinen Widerstand sichtbar werden.