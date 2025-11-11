Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater Quadrat

Düstere Endzeit mit vielen Pausen und wenig Licht

Steiermark
11.11.2025 09:00
Werner Halbedl, Sissi Noé und Andres Stangl in „Was wo“
Werner Halbedl, Sissi Noé und Andres Stangl in „Was wo“(Bild: Nicolas Galani)

Mit vier späten Einaktern von Samuel Beckett führt das Theater Quadrat im Grazer Theaterhaus in eine aussichtslose Endzeit. Ein düsterer und eindringlicher Abend, der lange nachhallt.

0 Kommentare

Wenig Licht und lange Pausen – was für viele Theaterabende einem Todesstoß gleichkäme, macht die Produktion „Samuel Beckett – Bruchstücke“ des Theater Quadrat im Grazer Theaterhaus erst richtig stark. Denn so hat man Zeit, die absurden, oft menschenverachtenden Texte und Settings aus den Spätwerken des 1906 geborenen irischen Dramatikers sickern zu lassen.

Von Opfern und Widerstand
Schon der erste Einakter „Katastrophe“ aus dem Jahr 1982 (ein Beitrag zu einem Solidaritätsprojekt für den politisch verfolgten Václav Havel) lehrt einen das Gruseln. Wie eine Schaufensterpuppe wird hier ein Mensch als stummes Opfer inszeniert. Nur mit einer Kopfbewegung lässt dieser aber seinen Widerstand sichtbar werden.

In „Bruchstück II“ geht es um zwei Buchhalter, die über Leben und Tod eines Menschen, der sich umbringen will, entscheiden. Die Dialoge der beiden entbehren nicht einer gewissen Komik, was die Absurdität der Situation unterstreicht.

In seinem letzten Stück „Was wo“ (1983) zeigt sich noch einmal Becketts Theaterpranke. Minimalistischer kann man das Groteske an totalitären Regimen nicht bloßstellen. Und mit „Ohio Impromptu“ liefert er schließlich einen resignierten Abgesang auf das Leben.

Beklemmend, intensiver Abend
In den Händen von Werner Halbedl, Sissi Noé, Alexander Kropsch und Andreas Stangl verwandeln sich die Texte in einen beklemmend intensiven Theaterabend, der mit wenig Ausstattung und reduzierten Mitteln die Kraft der Sprache betont. Die damit erzielte Wirkung klingt noch lange nach. Zu sehen ist die Produktion noch bis 22. November!

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf