Jeder zehnte Patient fragt nach Spritze

„Für manche Patienten ist das ein großer Schritt. Sie müssen nicht mehr täglich an ihre Erkrankung denken und niemand im Umfeld sieht Tabletten“, verdeutlicht Facharzt Jan Borch. Wobei er betont, dass die Spritze eine zusätzliche Option sei und kein Ersatz für alle. „Sie muss vom Fachpersonal verabreicht werden, die Einstichstelle kann Schmerzen verursachen und nicht jeder ist medizinisch dafür geeignet.“