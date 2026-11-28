Mediziner der Innsbrucker Klinik klären über neue Behandlungsmethoden bei Aids auf. Und sie richten kurz vor dem Welttag einen eindringlichen Appell an die gesamte Bevölkerung.
Anlässlich des bevorstehenden Welt-Aids-Tags, der am 1. Dezember begangen wird, informieren Experten der Innsbrucker Uniklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie über neue Therapieformen. Bedeutete eine HIV-Therapie über Jahrzehnte die tägliche Einnahme von Tabletten, so gibt es seit einiger Zeit eine Alternative.
Dabei handelt es sich um lang wirksame Medikamente, die alle acht Wochen in den Muskel gespritzt werden.
Für manche Patienten ist das ein großer Schritt. Sie müssen nicht mehr täglich an ihre Erkrankung denken und niemand im Umfeld sieht Tabletten.
Facharzt Jan Borch
Jeder zehnte Patient fragt nach Spritze
„Für manche Patienten ist das ein großer Schritt. Sie müssen nicht mehr täglich an ihre Erkrankung denken und niemand im Umfeld sieht Tabletten“, verdeutlicht Facharzt Jan Borch. Wobei er betont, dass die Spritze eine zusätzliche Option sei und kein Ersatz für alle. „Sie muss vom Fachpersonal verabreicht werden, die Einstichstelle kann Schmerzen verursachen und nicht jeder ist medizinisch dafür geeignet.“
Jeder zehnte Patient bzw. jede zehnte Patientin an der Klinik würde derzeit aktiv nach der Spritze fragen.
Aufruf zur rechtzeitigen Testung
Die zentrale Botschaft des Welt-Aids-Tags lautet „U=U“, was kurz für „Undetectable = Untransmittable“ steht und nichts anderes bedeutet, als dass eine Person, die wirksam behandelt wird und deren Viruslast unter der Nachweisgrenze liegt, HIV beim Sex nicht weitergeben kann. „Diese Erkenntnis ist wissenschaftlich eindeutig belegt und nimmt vielen Menschen eine große Last“, sagt Oberarzt Martin Gisinger.
Ein wichtiger Appell der beiden Mediziner: „Wer ein mögliches Infektionsrisiko hatte, sollte sich testen lassen. Eine frühzeitige Diagnose kann Leben retten und Schäden verhindern!“
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