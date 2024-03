Adam Sandler einsam und unlustig im All

Kate Winslet schlüpft für die Polit-Satire „The Regime“ in die Rolle einer paranoiden Staatschefin. „Krone“-Redakteurin Jasmin Gaderer erzählt in dieser Folge des „Stream On“-Podcasts von ihrem Interview mit der sympathischen Oscar-Preisträgerin. Außerdem geht’s um das skurrile Weltraumdrama „Spaceman“, in dem der sonst so lustige Adam Sandler sich von einer ernsten, nachdenklichen Seite zeigt. Was lohnt sich, was kann man diese Woche auslassen? Die Antwort liefern Annie und Kálmán.