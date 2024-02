„Griselda” und „One Day”: Hype-Serien im Check

David Nicholls Roman „Zwei an einem Tag“ kam 2011 als Film mit Anne Hathaway und Jim Sturgess ins Kino, 13 Jahre später ist die gleiche Geschichte mit neuer Besetzung nun als Serie auf Netflix zu sehen. Ob sie sich lohnt und ob die Aufregung um das Ende berechtigt ist, besprechen die beiden „Krone“ Kino- und Serien-Experten Annie und Kálmán diesmal im „Stream On“-Podcast. Außerdem geht’s um Sofia Vergaras großen Auftritt in der Hype-Serie „Griselda“ (Netflix). Haben wir es hier mit Narcos 2.0 zu tun? Die Antwort gibt’s in dieser Folge!