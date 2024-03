Wird „Dune“-Saga das neue „Star Wars“?

Er ist wohl der am sehnsüchtigsten erwartete Film des Jahres: Mit „Dune 2“ wird die Geschichte von Paul Atreides endlich fortgeführt, aber hält der Blockbuster das, was er verspricht und wie steht es um die neue Historienserie „Mary & George“ (Sky)? Haben wir es da mit einem besseren „Bridgerton“ zu tun? Darauf antworten die beiden Kino- und Streaming-Redakteure Annie und Kálmán in dieser Folge.