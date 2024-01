Haben wir jetzt schon den besten Film des Jahres?

Pünktlich zur Verkündung der diesjährigen Nominierten sind in der neuen Folge des „Stream On“-Podcasts gleich zwei Oscar-prämierte Schauspielerinnen im Fokus: Emma Stone, die für den neuen Kinofilm „Poor Things“ in die Rolle einer modernen, Frankenstein-ähnlichen Figur namens „Bella Baxter“ schlüpft und Jodie Foster, die in der lang ersehnten, vierten Staffel von „True Detective“ für Gänsehaut vorm Fernseher sorgt.