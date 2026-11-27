Drama in Vienna
Accident Involving a Snowplow: Child Seriously Injured
A seven-year-old child was seriously injured on Thursday morning in Vienna. A snowplow struck the child after the vehicle began to skid. The child’s mother was also injured.
The tragedy occurred Thursday morning amid heavy snowfall in Vienna’s Liesing district. At the time, the mother and son were standing at the bus shelter at the “Atzgersdorf” bus stop on Endresstraße, while a 40-year-old man was driving a snowplow along the sidewalk to clear the snow.
Trapped between the tractor and the bus shelter
The accident occurred as he was attempting to drive away from the bus stop. The small tractor began to slide forward and struck the mother and child. According to police, the two were trapped between the tractor’s snow plow and the bus shelter.
While the woman sustained only minor injuries—she suffered cuts—the seven-year-old boy was seriously injured. After receiving first aid, he was taken to the hospital by the emergency medical services.
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